Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz
PAYLAŞAkar, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır. DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin “operasyonel ortak" adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." dedi.
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Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.
Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz
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