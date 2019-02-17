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Organize işler sazan sarmalı vizyondan kaldırılıyor mu?

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Organize işler sazan sarmalı vizyondan kaldırılıyor mu?
Yılmaz Erdoğan'ın vizyon yolculuğu devam eden 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminin dün akşam (15 Şubat) sessiz sedasız Netflix'te yayınlanması sinema sektöründe şok etkisi yarattı.

Son olarak 1237 salonda seyirciyle buluşan ve toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yayınlanması ortalığı karıştırdı. Filmin dağıtım şirketi ile sinema salon sahipleri ayağa kalktı. Salon sahipleri 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini vizyondan kaldırma kararını gündemlerine aldı.

TRT Haber'de sinyalini vermişti

Yılmaz Erdoğan geçen ay konuk olduğu TRT Haber'de hem vizyonda, hem de Netflix'te aynı anda yayınlanan "Roma" filmini örnek göstermiş ve dijital platformlarda da filminin yayınlanmasına sıcak baktığını açıklamıştı.

Dün akşam filmin Netflix'te seyirciyle buluşmasının ardından ise yapım şirketi BKM eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yapımcı Yamaç Okur kişisel sosyal medya sayfasından şu mesajı paylaştı:

"Organize İşler 2, vizyonunun 3. haftasında sinemalarla birlikte aynı anda Netflix'te gösterimde. Yeni Sinema Yasası tartışmaları süredursun ana akım sinema sektörünün harakiri yapmasını hep birlikte izliyoruz. Boşuna mıymış mısır tartışması?"

Yapımcı Serkan Çakarer ise twitter sayfasına şu açıklamayı yaptı:

"Organize İşler Sazan Sarmalı 1 saat önce Netflix Türkiye'de izlemeye açıldı. Sektörden ve sinemalardan habersiz ve gizli yürütülen bu operasyonun sonuçlarını ve sektöre vereceği zararı umarım iyi tartmışsınızdır. Yapımcı şirket 2 hafta önce sinemalardaki uzun reklamlardan yakınan izleyicilere 'Temmuz ayına kadar sabredin, yeni yasal düzenleme ile reklamlar kısalacak' demişlerdi. '2 hafta sonra Netflix'te reklamsız izleyin' deseydiniz ya..."

Filmin Netflix'te yayınlandığını gören birçok kişi de sosyal medyadan yapım şirketi BKM'ye "Organize İşler Sazan Sarmalı daha sinemada gösterimdeyken nasıl Netflix Türkiye'de yayınlandı? Ben neden sinemaya para verdim?" şeklinde mesajlar attı.

 

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