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Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan

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Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan
Meslek hayatım boyunca, piyasaya çıkan bir albüm ya da vizyona giren bir film için “ çok kötü, rezalet, paranıza yazık!” gibisinden bir haber yaptırmadım, yazı yazmadım… Doğaldır ki, eleştirilerim de oldu…

Gerçi şimdilerde bir medya grubu proje adı altında parayı bastıran kişi ya da kurum için haber yapıyor, röportaj yaptırıyor. köşe yazısı yazdırıyor…Öyle ki, adam köşe yazısında şu detarjanı alın diyor açıkça…Bunu yapana neden gazete denir onu da anlamış değilim ya! Neyse…

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