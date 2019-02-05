Gerçi şimdilerde bir medya grubu proje adı altında parayı bastıran kişi ya da kurum için haber yapıyor, röportaj yaptırıyor. köşe yazısı yazdırıyor…Öyle ki, adam köşe yazısında şu detarjanı alın diyor açıkça…Bunu yapana neden gazete denir onu da anlamış değilim ya! Neyse…
- BIST 103.231
- Altın 219,677
- Dolar 5,1948
- Euro 5,9327
- İstanbul 12 °C
- Ankara 13 °C
- Şeyma DJ sevgilisiyle aynı evde
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan
- "Halkına sırtını dönen zayıf bir lider olmayacağım"
- Yeni askerlik sisteminin detayları
- Hadise paylaştı hayranları topa tuttu
- Pariste yangın: 7 kişi hayatını kaybetti
- BM genel sekreteri konuştu: BM iki rgubun yanında da yer almıyacak
- Emina, saadettin aşkı bitti
- Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
- Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- İlk tebrik eşinden
- "Askeri müdahale yapabiliriz"
Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan
Meslek hayatım boyunca, piyasaya çıkan bir albüm ya da vizyona giren bir film için “ çok kötü, rezalet, paranıza yazık!” gibisinden bir haber yaptırmadım, yazı yazmadım… Doğaldır ki, eleştirilerim de oldu…
Etiketler: Uğur güneri, organize işler, yılmaz erdoğan
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fatma Girik hastaneye kaldırıldıMuğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu Fatma Girik hastanede tedavi altına alındı.
Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puanMeslek hayatım boyunca, piyasaya çıkan bir albüm ya da vizyona giren bir film için “ çok kötü, rezalet, paranıza yazık!” gibisinden bir haber yaptırmadım, yazı yazmadım… Doğaldır ki, eleştirilerim de oldu…
Yeni askerlik sisteminin detaylarıAskerlik 9 aya sabitlenecek. 3 ay zorunlu askerliği tamamlayanlar, isterlerse bir miktar para ödeyerek terhis olabilecek. 9 ayı tamamlayanlara ise 6 ay boyunca maaş ödenecek
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde depremMalatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyorİş adamı Yiğit Aytaç yaşadığı dolandırıcılığı haber konseyine anlattı.
VİDEO GALERİ
- 15:02 - Şeyma DJ sevgilisiyle aynı evde
- 14:47 - Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- 14:08 - Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan
- 13:47 - "Halkına sırtını dönen zayıf bir lider olmayacağım"
- 12:38 - Yeni askerlik sisteminin detayları
- 12:33 - Hadise paylaştı hayranları topa tuttu
- 12:23 - Pariste yangın: 7 kişi hayatını kaybetti
- 12:19 - BM genel sekreteri konuştu: BM iki rgubun yanında da yer almıyacak
- 12:13 - Emina, saadettin aşkı bitti
- 11:46 - Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
- 11:43 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 11:41 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 11:40 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 11:38 - İlk tebrik eşinden
- 01:02 - "Askeri müdahale yapabiliriz"
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim