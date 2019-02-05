Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan

Uğur Güneri / Yazar

Meslek hayatım boyunca, piyasaya çıkan bir albüm ya da vizyona giren bir film için “ çok kötü, rezalet, paranıza yazık!” gibisinden bir haber yaptırmadım, yazı yazmadım… Doğaldır ki, eleştirilerim de oldu…

Gerçi şimdilerde bir medya grubu proje adı altında parayı bastıran kişi ya da kurum için haber yapıyor, röportaj yaptırıyor. köşe yazısı yazdırıyor…Öyle ki, adam köşe yazısında şu detarjanı alın diyor açıkça…Bunu yapana neden gazete denir onu da anlamış değilim ya! Neyse…

Geleyim yazımın konusuna…

Geçen akşam Organize işler-Sazan Sarmalı filmine gittim…

2005 yılında vizyona giren ilk filmin tadı damağımda kalmıştı… Doğal olarak ikinciyi merak ettim… Ayrıca görsel medya öyle bir reklamlı tanıtım- haber sarmalına aldı ki bizi, gitmemek olmazdı…

MEDYA SARMALINA GİRDİK FİLME GİTTİK.

2 saat 10 dakika süren film için gözlemlerim şöyle:

İster istemez ilk Organize İşler filmi ile kıyaslıyorsun. Kusura bakılmasın ama, ilkinin çekimleri, genel planları, görüntüleri daha güzeldi…

Yılmaz Erdoğan’ın 14 yıl önceki sevimli, hınzır hali pek yoktu… Yılların etkisiyle yüzüne oturan yorgun ve mahzun bir yüz ifadesi, canlandırdığı dolandırıcı Asım karakteriyle zaman zaman çelişiyordu…

İlk filmde hemen hepsi ünlü çok kalabalık bir oyuncu kadrosu vardı… İkinci filmde de çok kalabalık bir kadro karşımızdaydı. Öyle ki, bazı ünlülerin rolleri karambole bile gitmiş. Öte yandan büyük bir cesaretle isimsiz yeteneklere önemli roller vermiş Yılmaz Erdoğan… Onları önümüzdeki günlerde “ Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” de göreceksiniz…

Gelelim sürekli konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’a…

Bana sorarsanız bazılarını altını çizdiği gibi komedyenlik yapmıyor ki!... Cahil kaba-saba bir çakma mafya özentisi rolünde gerçekten çok başarılı… Hani yıllar önce Ezel dizisine çok farklı bir karakterle çıkmıştı ya karşımıza. Bu filmde de öyle…

Bu arada, Ezgi Mola’dan söz etmemek haksızlık olur… Kadrodaki en başarılı isimlerden biri… Oynamamış, yaşamış…

Genel bir toparlama yapacak olursam…

KAZANDIĞI SİNEMAYA

Çok ama çok masraflı bir film yapmış Yılmaz Erdoğan…

İnanıyorum ki, yatırdığı parayı çıkarıp kara geçecek. Kazansın ki, yeni projelere yatırsın yine…

Yeşilçam döneminde kazandıkları çuvalla parayı köşklere, apartmanlara, arsalara gömen yapımcılar yüzünden sinemamız yıllarca patinaj yapmadı mı?

14 yıldır hafızalardan silinmeyen sinema tarihimizin unutulmazları arasına giren Cem Yılmaz’ın golf topları ile adam dövme sahnesine benzeyecek görüntüler aramayalım, asla bulamayız… Yılmaz Erdoğan da bunun farkında olduğu için hiç özenmemiş. Sadece kamyon kasasına atılan arkadaşlarının dağılmış yüzünü görmek bile , insanın aklına ilk filmdeki sahneyi getiriyor…

Film 2 saat boyunca katıla katıla güleceğimiz bir komedi mi? Son 20-25 dakikası hariç değil… ,Ama zaman zaman Yılmaz Erdoğan’ın araya serpiştirdiği öylesine müthiş kısa diyaloglar ve sahneler var ki, komedi filmine bedel.

Özetlersem, gönlüm ve beğenim ilk Organize İşlerden yana…

Sonuçta Sinemamıza yıllarca seyredilecek bir filmini daha armağan eden Yılmaz Erdoğan ve tüm ekibine teşekkürler. Gişeniz bol olsun…