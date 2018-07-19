Oray Eğin Cengiz Semercioğlu'nu tiye aldı

Habertürk yazarı Oray Eğin, bugünkü köşesinde Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na demediğini bırakmadı.

İntizar ve Sinem Gedik’in yakınlaştığı görüntülerin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, Mustafa Ceceli’nin görüntüleri delil olarak dava dosyasına eklemesine birçok kişi büyük tepki göstermişti. Olay yaratan haberi köşesinden duyuran Cengiz Semercioğlu da tepkilerden nasibini almıştı.Habertürk yazarı Oray Eğin bugün olaya ilişkin çok dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Semercioğlu'na kimsenin dokunamadığını iddia eden Eğin şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet gibi bir gazetenin içinde ayrı bir imparatorluk kuran ve kendi şahsi çıkarlarına gazeteyi alet eden bu küçük iktidara o zamanki patronlar bile dokunamıyordu. Üstelik başka köşe yazarlarının, gazetenin kendi okur temsilcisinin yıllardır süren itiraz ve uyarılarına rağmen...

Mustafa Ceceli olayına ilişkin bir çıkar alışverişi olduğu iddiasında bulunan Eğin, Semercioğlu'nun haberciliğini eleştirdi. Eğin; "Güya mahkeme kayıtlarına bakmış da, ayrıntıyı yakalamış falan… Oysa hayatı boyunca hangi mahkeme kararından ne haberi çıkartmış ki, şimdi “habercilik” yapmış olsun?" ifadelerini kullandı.

Cengiz Semercioğu'nun, Ceceli olayının 'yılın skandalı' olarak duyurmasına da atıfta bulunan Habertürk yazarı "Dün köşelerini bir telefon şirketine kiralayanlar, bugün de sızıntı kasetin emrinde gazetecilik yapıyorlar. “Yılın skandalı” aslında bir basın skandalıdır." dedi.

İşte Oray Eğin'in bugünkü yazısından ilgili bölüm:

Bir bedava telefon, bir sızdırılan kaset

Dijital yayıncılıkta yeni yeni hamle yapmaya hazırlandıkları sırada Hürriyet’in eski patronlarına magazin eki Kelebek’i internette ayrı bir marka olarak pazarlamalarını önermiştim. Yanıtı kelimesi kelimesine aklımda: “O zaman Semerci’yi hiç tutamayız.”

Semerci dediği, Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu. “Tutamayız” lafından kastedilen de yıllardır köşesini ve gazeteyi kullanarak çıkar odaklarına yaranması, gazeteciliği kendisine fayda sağlayacak bir faaliyet olarak görmesi.

BASININ ÇÜRÜMÜŞLÜK TARİHİ

Hürriyet gibi bir gazetenin içinde ayrı bir imparatorluk kuran ve kendi şahsi çıkarlarına gazeteyi alet eden bu küçük iktidara o zamanki patronlar bile dokunamıyordu. Üstelik başka köşe yazarlarının, gazetenin kendi okur temsilcisinin yıllardır süren itiraz ve uyarılarına rağmen.

Türk basınının çürümüşlük tarihi Kelebek’in sayfalarından okunabilir. Şarkı sözü yazıp o uyduruk satırlarını satın alanları övgülere boğmak da bir Kelebek yazarının işi, kendisine yollanan bedava telefonu ballandıra ballandıra anlatmak da.

Bugünlerde yine tıpkı bedava yollanan bir telefon gibi bir çıkar alışverişi var. Telefonun yerine sızdırılan bir şantaj kaseti var. Telefon firmasının yerini de bir tarikat aldı. Telefonu gazeteciye gönderen şirket örtülü reklam amaçlıyordu, tarikatın da motivasyonu pek farklı değil. Kendi sanatçısını temize çekme derdindeler, ayrıca basın üzerindeki etkilerini de kanıtlıyorlar.

Yine tıpkı bedava telefonun ayyuka çıkmasının ardından alelacele faturalar uydurulması gibi, aynı Kelebek yazarı şimdi baş aktörlerinden biri olduğu bu çirkinlikten sıyrılmanın peşinde. Oysa inkarının şiddeti bile kendini ele veriyor.

Tanımasam, bilmesem belki Cengiz Semercioğlu’nun gerçekten araştırmacı gazetecilik yaptığına inanıp Mustafa Ceceli “skandalı”nı bir habercilik başarısı olarak değerlendirirdim. Güya mahkeme kayıtlarına bakmış da, ayrıntıyı yakalamış falan… Oysa hayatı boyunca hangi mahkeme kararından ne haberi çıkartmış ki, şimdi “habercilik” yapmış olsun?

Cengiz Semercioğlu’nun ve Kelebek’in tek başarısı, çeşitli etki odaklarına kendilerini teslim etmektir.

İLİŞKİLER AĞI ORTADA

Mustafa Ceceli’nin eski menajeri Hürriyet’in magazin müdürünün eski eşi… Basit bir aramayla sadece Kelebek’te bugüne kadar 502 adet Mustafa Ceceli haberi yayımlandığını görüyorum. Her ne kadar Banu Zorlu haberleri kadar olmasa da hemen hemen abartılı övgü.

Eski eşle aşk yaşadığı iddia edilen İntizar’ın sözleşmesini fesheden kayıt şirketinin sahibi Polat Yağcı da Kelebek’in sık konu ettiği isimlerden. Verdiği iftar yemeğinden lokanta açılışına kadar neredeyse her adımı haber oluyor. Cengiz Semercioğlu da sık sık köşesinden “Bak Polat…” diye ona birinci adıyla sesleniyor. Haber unsuru ve gazeteci arasındaki bu içiçe geçmiş mesafesiz ilişki “Mustafa Ceceli bana çoktandır küs,” savunmasında da kendini belli ediyor. Bir sanatçıyla bir gazeteci nasıl birbirlerine “küs” olacak kadar yakınlaşmış olabilir?

En son bıraktığımda Acun Ilıcalı nefret ediyordu Kelebek’çilerden, ama son aylarda barışıldığını köşelerdeki övgü yazılarından anlıyorum. Bir ara Kelebek’teki BKM övgülerini sayıyordum, özel bülten gibi çıkıyordu ek.

Özetle dün köşelerini bir telefon şirketine kiralayanlar, bugün de sızıntı kasetin emrinde gazetecilik yapıyorlar. “Yılın skandalı” aslında bir basın skandalıdır.