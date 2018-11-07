Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor

Volkswagen-Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendikası Başkanı Uwe Hück ile Türk kökenli dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, Türk-Alman dostluğu için 24 Kasım’da ringe çıkacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, Türk asıllı dünya şampiyonu Alman boksör Fırat Arslan ile Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 24 Kasım’da İstanbul’da bir gösteri maçı yapacak. Elde edilecek gelir Geleceğimiz Sokak Çocukları Vakfı’na bağışlanacak.

Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, “Türkler ve Almanlar ringde dövüşebiliriz ama ringin dışında hiçbir yerde kavga edemeyiz. Türkiye AB’ye aittir, AB de Türkiye’ye aittir. Ekonomik ilişkileri geliştirmek adına buradaki maçı Almanya’da da yapacağız. Türkiye’ye yatırım konusunda önümüzde bir planımız var ama şu anda söyleyemem. Sürprizi bekleyin” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu: “İki ülke arasında yeniden olumlu yönde ilerleyen ilişkilerde çabalarımızın büyük katkısı var. Türkiye ve Almanya, et ve tırnak gibidir. Gösteri maçı ile başlattığımız dostluk dalgası, Türkiye’nin sadece Almanya ile değil, AB ile ilişkilerinin gelişimi için de önyargılardan arınmış pozitif bir sürecin başlangıcı olacak.”



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun öncülüğünde Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisinin önemine dikkat çekmek amacıyla Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ile Almanya’nın Türk asıllı dünya Şampiyonu boksörü olan Fırat Arslan, İstanbul’da ringe çıkmaya hazırlanıyor. “Sadece ringde dövüşebilirsiniz” sloganı ile iki ülke arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapması hedeflenen gösteri maçın, 24 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayında gerçekleştirilecek.

Orka Holding sponsorluğunda düzenlenen ve TV 8 buçuk kanalında canlı olarak yayınlanacak olan müsabakanın tüm geliri, Geleceğimiz Sokak Çocukları Vakfı’na bağışlanacak. Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan organizasyona ön ayak olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Orakçıoğlu “Uwe Hück ile geçen ekim ayında Stuttgart’taki mağazamızın açılışında tanıştık. Türk-Alman ilişkilerinde gerginlik olduğu bir dönemdi.

Biz de iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına bir dostluk zinciri oluşturduk. Bugün iki ülke arasında yeniden olumlu yönde ilerleyen ilişkilerde bizlerin çabalarının büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Uwe Hück ve Fırat Arslan’ın 24 Kasım’da dostluk maçı, bu çabalarımızın en büyük meyvelerinden biri” diye konuştu.

Türkiye ve Almanya’nın tarih boyunca süregelen iyi ilişkileri için “et ve tırnak” benzetmesi yapan Süleyman Orakçıoğlu “Almanya ve Türkiye’den iki başarılı ismin gösteri maçı ile başlattığımız bu dalga, aynı zamanda Türkiye’nin sadece Almanya ile değil, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişimi için de önyargılardan arınmış pozitif bir sürecin başlangıcı olacak. Biz de bir Türk yatırımcı olarak Almanya’da mağaza açarak dostluk sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dünyada ve ülkemizde erkek hazır giyim modasına öncülük eden D’S Damat markamız ile Almanya’da etkinliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ekim ayında Stuttgart Damat Tween mağazamızın açılışını yapmıştık. Ekim ayında ise Ralf Möller’in de katılımı ile Almanya’daki birinci yılımızı kutladık ve aynı gün büyük bir partiyle Mannheim’da yepyeni bir D’S Damat mağazası açtık. Almanya’da şimdilik beş mağazamız var ama bu pazarda etkinliğimiz artacak” dedi.

Uwe Hück: “Türkler ve Almanlar kavga edemez”

Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ise Türkiye ve Almanya ilişkilerinin iyileşmesi için inisiyatif aldıklarını ifade ederek, “Biz iki sporcu olarak Türkiye-Almanya ilişkilerini düzeltmeye karar verdik. Türkler ve Almanlar ringde dövüşebiliriz ama ringin dışında hiçbir yerde kavga edemeyiz. Türkiye Avrupa Birliği’ne aittir, Avrupa Birliği de Türkiye’ye aittir” dedi. Almanya’da çalışan bütün Türklere teşekkür eden Hück, bugünün Almanya’sını Türklerle birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Hück, sözlerini şöyle sürdürdü: “Volkswagen’de yönetim kurulu üyesi olarak 600 bin çalışanın sorumluluğunu taşıyorum ama bugün Volkswagen şirketinin iş insanı olarak değil sizin bir dostunuz olarak buradayım. Türkiye’nin çok genç, yetenekli bir insan gücü var ve bu insanlara bir perspektif verilmesi gerekir. Biz bu perspektifle beraber bir gelecek inşa edebiliriz. Kendime ait Uwe Hück Eğitim ve Spor Vakfım var. Orada 600 genç insan eğitim görüyor. Stutgart’ta Süleyman Bey’i bir Türk yatırımcı olarak tanıdım ve dedim ki ‘Artık yeni bir zaman, Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapılıyor.’ Bunu yapan Süleyman Bey’e teşekkür olarak biz de Almanlar olarak Türkiye’ye yatırım yapmalıyız diye düşündüm. Süleyman Bey çok iyi bir kalbe sahip. O yüzden arkadaşlarıma diyorum ki lütfen İstanbul’a gidin ve tanıyın bu ülkeyi. Fırat Arslan’la birlikte ringe çıkacağım ve bu dostluk için yüzümde morluklar oluşmasına, kanamalara cesaret edeceğim. Bunu Türkiye’deki gençlere cesaret verebilmek için yapacağız. Ringde dövüşeceğiz ama ringden inince birbirimize sarılacağız. O yüzden tekrar etmeliyim, Türkiye’yi çok seviyorum” dedi.

Dünya boks şampiyonu Fırat Arslan’ın babasının Almanya’da “misafir işçi” olduğunu aktaran Hück, bir misafir işçinin oğlunun ise bir dünya şampiyonu olabildiğini söyledi. Hück, “Görüyorum ki Fırat Türkiye’de unutuluyor. Kendisi Muhammed Ali’nin klasmanının sadece bir tık altında dünya şampiyonu olmuş bir boksör” bilgilerini verdi.

Suudi Arabistan yerine tabi ki Türkiye’de yatırım yapmak isteriz

Uwe Hück, Türkiye ile Almanya’nın ticari ilişkileri konusunda “Suudi Arabistan’la iş yapmaktansa tabii ki Türkiye. Çok açık. Türkiye’nin bir elçisi olmak istiyorum” diyen Hück, şöyle konuştu: “Önce birbirimize olan güveni yeniden kazanmalıyız diye düşünüyorum. Buradaki maçtan sonra aynısını Almanya’da tekrar yapacağız, ekonomik ilişkileri geliştirmek adına. Çünkü biliyorsunuz geldiğimiz yer Stutgart Porsche’nin merkezi, birçok holdingin merkezi… Süleyman Bey’i oraya davet edeceğim. Orada şirket temsilcileriyle, eyalet yöneticileriyle bir araya getireceğim ve yatırım süreçlerini birlikte konuşmamızı sağlayacağım.”

“Yatırım planımız var ama sürpriz”

Hück, Volkswagen Group olarak Türkiye’de yatırım yapılmasına ilişkin olarak ise “Bizim önümüzde bir planımız var ama şu anda söyleyemem. Bu konudaki sürprizi bekleyin. Dostum Süleyman Bey’e söyledim, kendisi biliyor bu yatırım konusunu ama henüz bunu açıklayamam. Söyleyebilirim ki uzun sürmeyecek.”

Fırat Arslan: “Alman ismi teklif edildi ama reddettim”

Türkiye tarihinde bugüne kadarki tek dünya şampiyonuyum ama Almanya’da yaşadığım için Türkiye’de beni pek tanımıyorlar. Geçmişte kariyerimin daha hızlı ilerlemesi için bana Alman ismi almam teklif edildi ancak bunu reddettim. Türk kimliğimle gurur duyuyorum ve ülkemden asla vazgeçmem. Diğer taraftan Almanya da ait olduğum ve ekmeğimi kazandığım ülkem. Benim için Türkiye ve Almanya, annem ve babam gibi. Kimi daha çok seviyor diye bir şey yok. İki ülkeyi de çok seviyorum. Ve her zaman olduğu gibi bugün de iki ülkenin dostluk ve kardeşliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uwe Hück gibi büyük bir iş insanının benimle ringe çıkması çok büyük adım. Maçın gelirini vakfa bağışlayarak gençlerimizin geleceğine yardımcı olmaktan onur duyacağız” dedi.