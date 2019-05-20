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ORAKÇIOĞLU HALASINI KAYBETTİ

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ORAKÇIOĞLU HALASINI KAYBETTİ
Ünlü iş adamı Süleyman Orakçıoğlu hasta olan halası Sevim hanım'ı kaybetti.

 Öğlen namazına mutakıp Ataköy 5.Kısım'da camiden kalkan kılınan öğlen namazından sonra Bakırköy'deki mezarlıkta defnedildi. 80 yaşlarında olan ve uzun süredir tedavi gören Süleyman, Haldun ve Hüseyin Orakçıoğlu'nun büyük halaları olan Sevim Hanım'ın cenazesine çok sayıda yakın dostları katıldı. Cenazede Dursun Ekşioğlu, Nedim Kızılaslan, Ahu Orakçıoığlu, Osman Ararat gibi iş dünyası'nın birçok ünlü ismi katıldı. 

Merhume'ye Haber Konseyi ailesi olarak Allah'tan rahmet Orakçıoğlu ailesine de sabır ve başsağlığı dileriz.

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