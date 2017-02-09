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Oradan Gitmeyin Çekin Çocukları

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Oradan Gitmeyin Çekin Çocukları
El Bab harekatını Genelkurmay'dan bizzat yöneten Orgeneral Hulusi Akar, operasyona sık sık müdahale ederek "O bölgeden gitmeyin, kaybı göze almayın, çekin çocukları" gibi talimatlar vermiş.

El Bab'ın en kritik iki noktası olan Akil Tepe ve Hastane Tepe'inin ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonu gece boyunca Genelkurmay Karargahından yöneten  Hulusi Akar, sahadaki askerlere anlık talimatlar verdi. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan o gece yaşananları köşesine taşıdı.

"KOMUTANLARI KARARGAHA ÇAĞIRDI"

İşte Çevikcan'ın aktardığı o kritik bilgiler:

"Askeri kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, kritik önemdeki bu operasyonları Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Hulusi Akar bizzat yönetti. Akar,  Etiyopya  Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemekten ayrıldıktan sonra 23.15'te Genelkurmay karargâhına geldi. Kendi karargâhlarında olan Hava ve Kara kuvvetleri komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı'nı da karargaha çağırdı.

HULUSİ AKAR OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Komutanlar bütün gece, sabaha kadar uyumadan adım adım operasyonları takip etti. Orgeneral Akar, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi'nden gelişmeleri takip ederken, sahada olanları izlemekle yetinmedi, birliklere de bizzat komuta etti. Emirleri de anında sahaya yansıtıldı, telsizlerle en uzak birliklere kadar iletildi.

"O BÖLGEDEN GİTMEYİN ÇEKİN ÇOCUKLARI"

Canlı yayından gelişmeleri izlerken, "Şurada DAEŞ'liler hareket ediyor, havan atışına hazırlanıyorlar, bir anda oradan süratle hareket etsinler", "Oradan gitmesinler sağa yönelsinler, o bölgeden giderlerse anında etkisiz hale getirirler", "O bölgeden gitmesinler, sakın kaybı göze almayın, çekin çocukları." şeklinde talimatlar verdi.

İHA GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK HAMLE YAPILDI

Askerlerin burnunun kanamaması için, alanda kendi çocukları savaşıyormuş gibi bir özenle birlikleri yönlendirdi.  Sabah 06.00 sıralarında Harekât Merkezi'nden odasına çıkan Akar, buradan da operasyonu yönetmeye devam etti.

İHA görüntüleri izlenerek, operasyonun daha etkin ve kısa sürede yürütülmesini sağladı.

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