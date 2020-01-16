Öpüşürken Utanmadı

Zalim İstanbul dizisi ile evin kızını oynayan Simay Barlas dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor.

''Zalim İstanbul'' dizisinde oynayan Simay Barlas dizideki rol arkadaşı ile öpüşme sahnesin de hiç utanmadığını gayet normal öpüştüğünü söyleyerek büyük beğeni topladı. Barlas ''Oyuncu dediğinde her rolü oynamalı, gerekirse yatağada girerim gerekirsede öpüşürüm, oyuncunun kurallarını yaparım.'' diye belirten Barlas dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan ile Bakırköy'de bir kafede samimi bir şekilde yakalandı. Dizideki aşk gerçeğe dönüştü.