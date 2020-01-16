  • BIST 121.897
  • Altın 292,369
  • Dolar 5,8470
  • Euro 6,5225
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Öpüşürken Utanmadı

»
Öpüşürken Utanmadı
Zalim İstanbul dizisi ile evin kızını oynayan Simay Barlas dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor.

''Zalim İstanbul'' dizisinde oynayan Simay Barlas dizideki rol arkadaşı ile öpüşme sahnesin de hiç utanmadığını gayet normal öpüştüğünü söyleyerek büyük beğeni topladı. Barlas ''Oyuncu dediğinde her rolü oynamalı, gerekirse yatağada girerim gerekirsede öpüşürüm, oyuncunun kurallarını yaparım.'' diye belirten Barlas dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan ile Bakırköy'de bir kafede samimi bir şekilde yakalandı. Dizideki aşk gerçeğe dönüştü.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özge Özpirinçci fotoğraflarıyla büyüledi!16 Ocak 2020 Perşembe 11:17
  • Muhteşem Instagram fotoğrafları'nın kamera arkası görüntülerini canlandırdı16 Ocak 2020 Perşembe 11:07
  • Kim Kardashian sözünden döndü! Yine paylaştı!15 Ocak 2020 Çarşamba 16:38
  • Kim Kardashian sözünden döndü! Yine paylaştı!15 Ocak 2020 Çarşamba 16:35
  • Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:21
  • Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor! İşte yeni evi...15 Ocak 2020 Çarşamba 15:05
  • Ebru Gündeş 25 milyonluk yalısından taşınıyor! İşte yeni evi...15 Ocak 2020 Çarşamba 14:16
  • Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı15 Ocak 2020 Çarşamba 10:58
  • Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne imalı yanıt!14 Ocak 2020 Salı 16:19
  • Sinem Kobal büyüledi! Centilmen Kenan İmirzalıoğlu...14 Ocak 2020 Salı 15:56
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim