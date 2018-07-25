Öpüşmemişler şaka yapmışlar!

Rafet El Roman ile 'samimi' fotoğrafları basına yansıyan genç kadın canlı yayında konuştu: "Öpüşmüyoruz bu bir göz yanılmasıdır..."

Bodrum’da tatil yapan 49 yaşındaki sanatçı Rafet El Roman, yeni sevgilisi Derya Ürkmez ile dudak dudağa objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen kameraları fark eden Rafet El Roman, önlem alarak, yazlığının panjurlarını kapatarak görüntü vermemeye çalıştı.

“RAFET ABİM” DEMİŞTİ AMA…

Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, Haziran'da birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

Rafet El Roman 2014’te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016’da son bulmuştu. İlk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.

"BENİM ADIM DERYA DEĞİL"

Bu sabah teve 2'de yayınlanan "2. Sayfa" programına telefonla konuk olan genç kadın “Ben 20 değil, 31 yaşındayım ve ismim Derya değil. Rafet El Roman ile de arkadaşım ve ayrıca nişanlım var. Hatta yayına nişanlımın telefonuyla bağlandım. Fotoğraflar yüzünden nişanlım ile sorun yaşadık. Açıyla alakalı öyle çıkmış fotoğraflar.

Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşme yok göz yanılması. Biz sadece arkadaşız. Sevgilim olsa bu durumdan rahatsız olmazdım tabii ki. Dava açacağız, o fotoğrafları da kaldıracağız” açıklamasında bulundu.