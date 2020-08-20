Öpüşme haberini engelletmek isteyen Tamer Levent'e ret!

69 yaşındaki oyuncu Tamer Levent geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken objektiflere yakalanmıştı. Flaşların patlamasıyla şaşkına dönen Tamer Levent çıkan haberlerin silinmesi için erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Talebi değerlend

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre 69 yaşındaki usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda bir mekanda buluştuğu genç set arkadaşıyla samimi halde objektiflere yakalanmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Levent, genç kızı dudaklarından öptüğü sırada patlayan flaşlarla şaşkına dönmüştü.

TAMER LEVENT GENÇ KIZLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI! (HABER LİNKİ)

ALDATILAN EŞ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Bomba etkisi yaratan haberlerin ardından deneyimli sanatçının eşinin bir dönem çok sayıda projeyle TV dünyasına damga vuran, program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve televizyon muhabiri Seynan Levent olduğu ortaya çıktı.

TRT'de uzun yıllar "Akşama Doğru" programıyla ekrana gelen Seynan Levent aynı zamanda merhum siyasetçi, siyaset dünyasının İsmet Abi'si olarak bilinen eski başbakan yardımcılarından İsmet Sezgin'in kızı... Levent çiftinin Efe ve Hazel adlı iki çocuğu var.

TAMER LEVENT'TEN ÖPÜŞME AÇIKLAMASI!

Tamer Levent çıkan haberlerin silinmesi için erişimin engellenmesi talebinde bulunsa da talebi değerlendiren mahkeme bu talebi usulden reddetti.