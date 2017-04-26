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SON DAKİKATürkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı

Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli

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Operasyonun kodu Başbakan'ın açıklamalarında gizli
FETÖ'ye ilişkin bugün "son dakika" anonsları ile duyurulan ve şu ana kadar 803 kişinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonun kodları, Başbakan Binali Yıldırım'ın 10 gün önce bir televizyon programında söylediği sözlerde gizli.

Başbakan Yıldırım, katıldığı programda FETÖ'ye ilişkin çok önemli tespitler yapıldığını belirterek, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda dün sabah saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

81 İLDE SÜRÜYOR

Türkiye genelinde 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar 54 ilde 803 şüphelinin gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Bu operasyonun kodları ise 15 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon proğramında söylediği sözlerde gizli. Binali Yıldırım, FETÖ ile ilgili çok önemli tespitler yapıldığının altını çizmiş, ilerleyen günler de bunun operasyona dönüşeceğinin sinyallerini vermişti.

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, bu operasyonun perde arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın edindiği bilgiler var. MİT'in edindiği bu bilgilerin ardından çok kısıtlı sayıda kişi ile sınırlandırılan operasyon süreci için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Operasyonun detayları ile ilgili şimdilik çok fazla bilgi verilmezken, Hürriyet'e konuşan bazı yetkililer FETÖ ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı operasyonun başladığını öne sürdü.

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