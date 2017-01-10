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Operasyon başladı, gözaltılar var

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Operasyon başladı, gözaltılar var
FETÖ soruşturması kapsamında bugün Tekirdağ merkezli yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 121 kişiden 55’i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde FETÖ'ün il imamının da olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri planlı operasyon başlattı.

Tekirdağ, Ankara, İstanbul, İzmir başka olmak üzere toplam 25 ilde aynı anda yapılan operasyonlarda arama ve gözaltı kararı çıkarılan toplam 121 kişiden 55’i gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunanlardan 39’unun daha önceden FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer, gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu bildirdiler.

Yılmaz’ın Ankara’da gözaltına alındığı ve Tekirdağ’a gönderildiği belirtildi. FETÖ’nün Tekirdağ İl İmamının da gözaltına alındığı kaydedildi.Gelişmeler birazdan.

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