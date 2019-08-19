OPERASYON BAŞLADI

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in Hakkari İlinde Esas Komuta Yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İLBAŞ’ın Operasyon Komutanı olduğu, Hakkâri İlinde Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK’ün, Van İlinde Tuğgeneral Yavuz ÖZFİDAN’ın, Şırnak İlinde ise Albay Tahsin SARUHAN’IN arazide Operasyon Komutanı olarak görev yaptığı, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca, barınma alanlarında bulunan faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla icra edilen KIRAN OPERASYONU (Büyük Çaplı) 18 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.

KIRAN OPERASYONU kapsamında Hakkari, Şırnak, Van illerinde Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev almıştır.

HAKKARİ İLİNDE;

a. Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş,

b. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınak imha edilmiş,

ŞIRNAK İLİNDE;

a. Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş,

VAN İLİNDE;

a. Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş, tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir.

Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir. Bölgede bulunan tüm BTÖ mensuplarının tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edilecektir."

UZMANLAR OPERASYONU YORUMLADI

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yakın dönemin en büyük operasyonuna hazırlandığını söyleyerek, operasyonların PKK'yı kuruluş aşamasındaki döneme kadar gerilettiğini belirtti. Mete Yarar, başlatılan operasyonu yorumladı:

"İçişleri Bakanlığı'nın en son raporu 600 civarında terörist unsurun sınırlar içinde bulunduğu, bu sayının da ilk eyleme başladığı döneme denk gelen sayıya denk geldiğini söyleyebiliriz. Örgütün kuruluş aşamasındaki döneme kadar geriletti.Bölgedeki asayiş sorunlarının azalmış olması, terör faaliyetlerinin azalmış olması bunu destekliyoruz. Yapılan operasyon budaklanan dalların kesilmesi anlamına gelir. Kuzey Irak ve Suriye sorunu çözülmeden açıkçası sıfıra düşürmek uzun vadeye yayılabilir.

Güvenli bölge harekatı bu sıfırlamanın asıl nedenleri olacak. Zeytin Dalı harekatından önce o bölgedeki terör faaliyetlerini gözlemliyorduk. Operasyon icra edildikten sonra neredeyse bölgede terörist faaliyetler sıfırlandı. Sınır ötesi operasyonları böyle değerlendirmek lazım.

Türkiye belki yakın dönemin en büyük operasyonuna hazırlanıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe Harekatı önem arz ediyor. İdlib konusu maalesef istenen başarıyı gösteremediği için Türkiye'nin bölgede uğraştığı en ana konulardan birisi; hem kuvvet ayırmak zorunda kalıyor hem de İdlib sorunuyla uğraşıyoruz."

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, PKK'ya karşı başlatılan operasyon ile ilgili konuştu:

"Bugün yoğun bir gün. Irak'ta Pençe Harekâtı kapsamında yapılmış bir hava harekatı var. 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Şimdi İdlib'teki faaliyet gözden kaçmamalı. Orada rejim güçlerinin yaptığı bir girişim var. Suriye sınırında hazır birlikler var. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Doğu Akdeniz'de gemilerimiz sondaj gemilerimiz var. İHA'larımız bütün bölgelerde dolaşıyor.

Şimdi Kıran Operasyonu başlatıldı. Ve bugün KCK yapılanmasına karşı 418 gözaltıyı içerecek şekilde faaliyet söz konusu. Bu yoğun şekilde PKK-KCK terör örgütünü, Suriye uzantısı PYD-YPG güçlerinin ve oradan gelecek sığınmacıyı engellemek için çabalara, Doğu Akdeniz'deki çabalara bütün hepsiyle birlikte bakmamız gerekiyor. TSK, her bir yerde bulunarak ülkemizin bekasını korumak, kollamakla ilgili faaliyetleri sürdürüyor."

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar şunları söyledi:

"Yurt dışındaki operasyonlarla ilgili istikrarsızlığın ortadan kaldırılması ve terör örgütü mensuplarının baskı altına alınması adına; hem kayyumların atanması hem de bu operasyonun başlatılması önemli. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda Türkiye içerisinde 700-800 teröristin kaldığı söylenmişti. Bir temas haberi almadık ama kırsaldaki yuvalanmalarıyla ilgili pek çok mağaranın çökertildiği gözüküyor."

Kaynak: Hürriyet.com