  • BIST 118.462
  • Altın 162,223
  • Dolar 3,7857
  • Euro 4,6570
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASefer Görev Emri Sorusuna Yanıt Verdi..!

Operasyon 38'inci Gününde

»
Operasyon 38'inci Gününde
SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 38'inci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 59'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırı ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik bombardımanı ile başlayan ve 38'inci gününe giren harekat, hava ve kara operasyonları ile devam ediyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürüyor. 38'inci gününe giren harekatta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avukata Silahlı Saldırı26 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
  • O Sapık Hakkında Flaş Gelişme23 Şubat 2018 Cuma 14:49
  • FETÖ şüphelisi yapımcı Bodrum'da yakalandı23 Şubat 2018 Cuma 14:49
  • Tacizci Meclis Çalışanına Para Cezası!23 Şubat 2018 Cuma 13:39
  • "Verilen Cezalar Acımasız"22 Şubat 2018 Perşembe 17:00
  • Adliyede İfade Verdiler22 Şubat 2018 Perşembe 16:52
  • Üniversitede Taciz Skandalı22 Şubat 2018 Perşembe 15:59
  • Türkiye'ye Korkutan Uyarı22 Şubat 2018 Perşembe 13:54
  • İstanbul'da Polisi Alarma Geçiren Olay!22 Şubat 2018 Perşembe 13:50
  • AK Partili Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı22 Şubat 2018 Perşembe 13:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim