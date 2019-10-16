ONUR ÜNLÜ 19 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ HAZAR ERGÜÇLÜ'YE EVLİLİK TEKLİF ETTİ!

Yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı.

Yönetmen Onur Ünlü (46) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: "Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"

Posta Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik telifi etti. Teklif karşısında bir hayli mutlu olan Ergüçlü’nün cevabı ‘evet’ oldu. Onur Ünlü geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle Kıbrıs’ta bir araya gelmişti. (Kaynak: posta.com.tr)