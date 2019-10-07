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ONUR SAYLAK ESKİ EŞİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'Ü SİLMEDİ!

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ONUR SAYLAK ESKİ EŞİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'Ü SİLMEDİ!
Onur Saylak'ın Hello Dergisi'ne verdiği röportajda eski eşi Tuba Büyüküstün'le ilgili verdiği bir detay oldukça dikkat çekti.

Onur Saylak'ın kolunda kızları Toprak ve Maya ile eski eşi Tuba Büyüküstün'ün baş harflerinden oluşan dövmeden vazgeçemedi. Oyuncu eski eşinin adını da kolunda taşımaya devam ediyor.Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'le evli olduğu dönemde koluna ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme yaptırmıştı.Bu dövme 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşandığı Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

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TUBA BÜYÜKÜSTÜN UMUT EVİRGEN’LE BÜYÜK AŞK YAŞIYOR!

Onur Saylak boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.Tuba Büyüküstün 1.5 yıldır Umut Evirgen'le aşk yaşıyor.

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