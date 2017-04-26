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Onur Özbizerdik’in darp davasında Saçan’a zorla getirilme kararı

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Onur Özbizerdik’in darp davasında Saçan’a zorla getirilme kararı
Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılanmasına b

 İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan sanık Onur Özbizerdik getirilmedi. Şikayetçi Adil Serdar Saçan duruşmaya katılmazken; şikayetçi polis memuru İbrahim Güney duruşmada hazır bulundu.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan şikayetçi İbrahim Güney, olay günü araçla kaçan sanığı Reina’da bulduklarını söyledi. Polis kartlarını gösterdiklerini, karakola davet ettiklerini ancak Onur Özbizerdik’in direndiğini anlatan Güney, "Üzerinde kesici alet olabilir diye arama yapmak istedik. Şahıs gelmek istemedi. Arbede yaşandı. Koluna girdik. Direndi. 30-40 kişilik grup oldu, şahsı çekip almaya çalıştılar. Biz de sanığı kendi tarafımıza çekmeye çalıştık. Arbede sırasında sanık uzandı ve beni sağ kulağımdan ısırdı. 4-5 ayrı noktada delik oluştu. Kulağımı ısırmasına rağmen sanığı bırakmadım" dedi.Kulağının kanadığını, buna rağmen sanığı karakola götürdüklerini belirten Güney, Özbizerdik’ten şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen şikayetçi Adil Serdar Saçan’ın duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Sanık Onur Özbizerdik’in hazır edilmesi için de yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik’in 25 Eylül 2016’da Reina’da olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik’in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik’in, polis memuru İbrahim Güney’i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan’ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik’in "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine karşı basit yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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