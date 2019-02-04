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"Önüne gelen iftira atıyor"

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"Önüne gelen iftira atıyor"
Talat bulut Yasak elma dizisinde kostüm asistanına taciz etti iddiasıyla halkın tepkisini çekmişti. 19 yıl önce benzer durumu Hande Ataizi ile yaşayan Bulut, Ataizi'nin 'Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi' demesi üzerine ateş püskürdü

19 yıl önce kendisini tacizle suçlayan ve daha sonra taciz olayını inkar eden Hande Ataizi'ye telefonla bağlandığı programda sitem etti. Bulut, "19 yıl boyunca bana neden iftira attın?" dedi.

Geçen günlerde bir programa telefonla bağlanan oyuncu Hande Ataizi çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Talat Bulut tarafından 20 yıl önce film çekimleri için gittiği Van'da taciz edildiğini iddia eden Hande Ataizi bu kez 'Ben öyle bir şey demedim, o haberi gazeteciler yaptı' açıklamasında bulundu. 

Hande Ataizi'nin bu açıklamalarının ardından '2. Sayfa' programına Talat Bulut telefonla bağlandı. Taciz iddiaları hakkında konuşan Bulut, şunları söyledi: "Bu kişinin söyledikleri üzerinden yorumlar yapıldı, suçlamalar yapıldı. 19 yıl önce iftira atan kişinin 'Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi' yorumu çok enteresan. Bu kişinin itiraflarının ardından neden kimse ona 'Neden iftira attınız, 19 yıl boyunca neden bununla beslendiniz?' diye sormuyor. Beni suçlayan kişinin bu iftirayı, itiraf etmesi çok önemli. Geçen yıl yine gündeme gelen kişinin de ne yaptığı ortada." 

Özürle hiçbir şeyi unutmayacağını dile getiren oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "19 yılımı ne geri getirecek? O zaman evliydim, kızım vardı. Bu iftiralar bizi yıprattı. Ama ben öyle bir kız yetiştirdim ki, annesi öyle bir kız yetiştirdi ki... Kendi ayakları üzerinde durmasını bilen annesini ve babasını bu itiraflar karşısında sonuna kadar savunan, bir kızımız var." 

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