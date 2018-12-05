"Onu yatağa atmaya çalıştım ama olmadı!"

Hollywood'un başarılı oyuncularından Melanie Griffith, eski rol arkadaşını yatağa atmaya çalıştığını yıllar sonra itiraf etti.

Bir döneme damgasını vuran Çalışan Kız (Working Girl) filminin kadın yıldızı Melanie Griffith, 1988 tarihli filmdeki rol arkadaşı Alec Baldwin ile ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Bugün 61 yaşında olan Melanie Griffith, filmde rol aldığında 31 yaşına girmişti. Griffith rol arkadaşı için "Çok yakışıklıydı, onu yatağa atmaya çalıştım" dedi.

Filmde canlandırdığı sekreter Tess McGill rolüyle Oscar adayı da olan Griffith, filmin 30'uncu yılı nedeniyle Hollywood Reporter'a röportaj verdi.

Ünlü oyuncu "Ama Alec, birlikte çalıştığı insanlarla bu tür ilişkilere girmediğini söyledi" açıklamasını yaptı.