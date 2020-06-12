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Online sınavda porno iddiası: Prof. Hasan Kaval istifa etti

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Online sınavda porno iddiası: Prof. Hasan Kaval istifa etti
Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval’ın online sınav yaparken bilgisayarından porno yayınladığı iddia edildi.

Görevinden istifa eden Prof. Dr. Kaval, “Porno izleme diye bir şey yok. ‘Pop up’ denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu'' dedi.

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Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval’ın, 40 öğrencinin bulunduğu maliye online sınavı yaptığı sırada porno izlediği iddia edildi. İddiaya göre, online sınav sırasında öğrencilerin de gördüğü ekrana yanlışlıkla pornografik görüntüler yansıdı. Bir öğrenci de bu görüntüleri paylaştı.

Veli ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine üniversite yönetiminin olaydan haberdar olduğunu belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Kaval’ın görevinden istifa ettiğini söyledi.

BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, şunları söyledi: “Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom’dan çıktım.

O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, ‘nereden çıktı bu’ diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim.

Porno izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. ‘Pop up’ denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix’ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca ‘pop up’ o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben porno izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu.”

Kaynak: Hürriyet

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