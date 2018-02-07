"Onların İstediklerini Tam Yapmadım"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından Ergenekon davasında "gizli tanık Efe" adıyla yalan beyanlar veren eski savcı Bayram Bozkurt, FETÖ'nün telkiniyle tanıklık yaptığını belirtti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından Ergenekon davasında "gizli tanık Efe" adıyla yalan beyanlar veren eski savcı Bayram Bozkurt, FETÖ'nün telkiniyle tanıklık yaptığını belirtti. Bozkurt, "Beni kullandılar. Tam istediklerini yapmadım, kısmi tanıklık yaptım. Onların tam istediğini yapsaydım o dönemde daha yüzlerce subay tutuklanacaktı" dedi. İlhan Cihaner'e kurulan kumpasla ilgili de konuşan Bayram Bozkurt daha önce polisten kaçarken düşüp ayağını kırmıştı.

FETÖ’nün Efe’si: “İlhan Cihaner cemaate savaş açtı” dediler



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada eski Yargıtay üyesi sanık Çetin Şen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Şen ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık Şen hakkında ifade veren Ergenekon davasının gizli tanığı eski savcı Bayram Bozkurt, tanık olarak dinlendi.

Tutuklu bulunduğu İzmir 3 No'lu Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlanan Bozkurt, cemaat mensubu olduğunu ancak yapıdan 2011'de uzaklaşmaya başladığını savundu.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Genel Müdürlük görevinde bulunan ve HSYK'nın yapısının değiştirilmesinin ardından 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Çetin Şen'i Erzincan'daki olaylar sırasında tanıdığını söyleyen Bozkurt, şunları anlattı:

"O sırada ben savcıydım. İlhan Cihaner'in tutuklanması meselesi sırasında cemaatin çeşitli kollarından tanıklık yapmam için telkinde bulunuldu, tanıklık yapmam için bana baskı yapılmıştı. Özel yetkili savcılar, yargının önde gelen isimleri tanık olarak ifade vermemi istedi. Bunların arasında Çetin Şen de vardı. Çetin Şen ile de hem telefonla hem de Ankara'ya gelerek görüştüm. Bana 'Ergenekon'da tanık olarak ifade ver' dedi."

Örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olarak bilinen eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ın o dönem Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü olduğunu, daha önceden tanıdığı Tutar ile de bu konuyu görüştüklerini anlatan Bozkurt, "Beni Ankara'ya çağırdılar. İkisiyle de görüştüm. Bana Ergenekon davasında tanıklık yapmam için telkinde bulundular. O dönem hakkımda soruşturma vardı. Sonradan hepsinden aklandım. Hakkımda soruşturma açan savcının Alevi olduğunu söylediler, gaz verdiler." ifadelerini kullandı.

'CİHANER'İN CEMAATE SAVAŞ AÇTIĞINI SÖYLEDİLER'

O dönemde görev yapan özel yetkili savcıların da tanıklık yapması konusunda talepte bulunduklarını anlatan Bozkurt, "O dönemde 3-4 yıllık savcıydım. 17 ayrı suçtan hakkımda soruşturma açılmıştı. İlhan Cihaner'in cemaate savaş açtığını söylediler." dedi.

Bayram Bozkurt, sanık Çetin Şen'in kendisini İliç Savcılığındaki makam telefonu ve cep telefonundan birkaç kez arayarak telkinlerini sürdürdüğünü, Şen'in cemaat mensubu olduğunu bildiğini söyledi.

İLHAN CİHANER'E KUMPAS

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde İlhan Cihaner ile samimi olduğunu, 3. Ordu Komutanlığındaki birçok askerle de diyaloğu bulunduğunu öne süren Bozkurt, şu iddialarda bulundu:

"O dönemde cemaatten soğumuştum. Hakkımda yürütülen soruşturmalar ve Cihaner'e yakın olmam nedeniyle beni seçtiler. Şen ve özel yetkili savcılar birçok ismi soruşturmaya katmak istediler. 2009'da 3. Ordu Komutanlığında iç güvenlik semineri yapılıyordu. Cemaat mensupları bana, 'Sen bunları tanımıyorsun, bunlar darbe planlıyorlar' dedi. Cemaatin bu yöndeki telkiniyle 3. Ordu'da yapılan güvenlik toplantılarının darbe toplantısı olduğuna inandım. Bu kişilerin Ergenekon mensubu olduğu şeklinde ifade vermemi istediler. Bu kişileri ekarte etmek istediler. Beni kullandılar. Tam istediklerini yapmadım, kısmi tanıklık yaptım. Onların tam istediğini yapsaydım o dönemde daha yüzlerce subay tutuklanacaktı."

Çetin Şen'in kendisine neler söylediğinin sorulması üzerine Bozkurt, "Tanık olarak ifade vermemin öneminden bahsetti. Baskı yaptı. Kendisi etkin bir konumda bulunduğu için bu telkinleri yaptı. İlhan Cihaner'i de aradığını biliyorum." diye konuştu.

Tanık anlatımlarına karşı söz verilen sanık Şen ise Bozkurt'u ilk defa gördüğünü iddia etti ve "Cemaat mensubu olduğum kanısına nasıl ulaştınız?" diye sordu.

Bozkurt, Şen ile herhangi bir cemaat toplantısında bir araya gelmediğini belirterek, Şen ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kızılay'daki binasında ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık ek binasında iki kez görüştüğünü anlattı. Şen ile birçok kez telefonla da görüştüğünü savunan Bayram Bozkurt, "Galip Tuncay Tutar ile çok samimiydim. O da Şen'in cemaat mensubu olduğunu söylemişti." iddiasında bulundu.

Bozkurt, Şen'in İliç Adliyesi'ni aradığını, bunun kayıtlardan çıkarılabileceğini de belirtti.

Duruşma Savcısının, "Daha önceki ifadenizde, Çetin Şen'in size 'Osman Şanal ne istiyorsa onu yap' şeklinde talimat verdiğini söylemişsiniz" şeklindeki hatırlatması üzerine Bozkurt, o dönemde birçok kişinin kendisine, "Osman'a güven, cemaatçidir, ne diyorsa onu yap" şeklinde baskı yaptığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenen Bozkurt, bu süreçte biraz uzaklaşmasına rağmen cemaat ile bağının devam ettiğini belirterek, "Beni cemaate tekrar kazandırmak için, yaptığım hatanın kefareti olması için bana şans tanıdılar." şeklinde konuştu.

Sanık Çetin Şen ise Erzincan'daki Ergenekon davasının "gizli tanığı" Bayram Bozkurt'un yaptığı yalan tanıklık nedeniyle ceza aldığını, bu kişinin beyanlarına itibar edilemeyeceğini öne sürdü.



Eski savcı Bayram Bozkurt, polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

Eski savcı Bayram Bozkurt, polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

Bayram Bozkurt kimdir?

Ergenekon soruşturması kapsamında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'i tutuklayan eski Ergenekon savcısı Osman Şanal, gizli tanık "Efe" kod adıyla eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un verdiği beyanlarla soruşturmayı yürütmüştü.

Bozkurt'un savcılıktan istifa ettikten sonra gizli tanık koruma programına alınarak adı ve yüzü değiştirilip tekrar savcı olarak görevlendirildiği ortaya çıkmış, Bozkurt, Hakan Arslan adıyla mesleğe kabul edilmişti.

Bayram Bozkurt, 2015'te yapılan seçimlerden sonra yeniden oluşturulan HSYK tarafından meslekten ihraç edilmiş, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı milletvekili Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de yargılandığı 14 sanıklı Erzincan'daki "Ergenekon" davası ise Yargıtay 11. Ceza Dairesinde beraatla sonuçlanmıştı.

Sürecin ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Erzincan'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Cihaner ile Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında açılan "Ergenekon" davasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, "gizli tanık" sıfatıyla yalan tanıklık yapan Bozkurt ile Serkan Zirek ve Ahmet Koç hakkında "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.