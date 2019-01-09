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" Onlara gereken dersi verecem"

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" Onlara gereken dersi verecem"
Ünlü top model Didem Soydan a benzinci de saldırya uğradı.

Arkadaşı Umut Eker'le önceki gün havalimanına doğru giderken Bakırköy sahilinde bulunan bir benzin istasyonuna uğrayan Didem Soydan, burada bir minibüsten inen kimliği belirsiz kişilerle tartışma yaşadı.

Görgü tanıklarına göre birbirlerine hakaret ederek küfürleşen iki grup, etraftaki insanların araya girmesiyle ayrıldı. 
Yaşanan kavga sonrası Didem Soydan,  Saldırıya uğradığını doğrulayan Soydan, şunları söyledi:

"O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum."

Soydan, "Kavga sırasında siz herhangi bir darp aldınız mı?" sorusuna ise "Bana öyle bir şey yapabilirler mi? Beni darp edecek kişi henüz daha doğmadı" diye cevap verdi.

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