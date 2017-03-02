Onlar da mı evleniyor?

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, bir süredir aşk yaşadığı Mert Fırat'la evlilik planı olup olmadığını soran gazetecilere net yanıt verdi: "Henüz evlilik konuşmak için çok erken"

Oyuncu Hande Doğandemir, birliktelik yaşadığı meslektaşı Mert Fırat’la ilişkilerine dair konuştu. Önceki gün bir tanıtım toplantısında gazetecilerle buluşan Doğandemir, özel hayatına yönelik soruları geçiştirmeye çalışsa da pek başarılı olamadı. “BU ARALAR İŞİME ODAKLIYIM” “Mert Bey ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Doğandemir, “Şu an evliliği konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum” dedi. Nişanlandıkları iddialarını da açıklığa kavuşturmayan güzel oyuncu, “Bu aralar işlerime odaklandım. Bol bol senaryo okuyorum” dedi.