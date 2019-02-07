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Onlar artık hukuk okur yazarı

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Onlar artık hukuk okur yazarı
Bakırköy Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği(TBB) ve Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Hukuk Okur Yazarlığı” seminerlerine devam eden Bakırköylülere sertifikaları verildi.

Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleşen törene katılan; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, TBB yönetim kurulu üyesi Av. Filiz Saraç ve Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Gezent yaklaşık 100 hukuk okur yazarına sertifikalarını verdiler.

TBB ile hukuki konularda paydaşlık yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti: “ TBB ve Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile Bakırköy halkına yönelik düzenlediğimiz hukuk okur yazarlığı programımız çerçevesinde; aile içi şiddet, site ve apartmanlarda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, çocuğun ihmal ve suiistimali, hasta hakları konularında Barolar Birliğimizin uzman eğitmenleri tarafından seminerler verildi. Ayrıca biz TBB ve İstanbul Barosu ile bu seminerlerin dışında çok önemli hukuki konularda da paydaşlık yapıyoruz. Toplumun dezavantajlı gruplarına yapılması gereken hukuki yardımlar konusunda TBB ve İstanbul Baro’muzun büyük katkı ve destekleri var. Avrupa Konseyi Yerel Parlamento’su tarafından “Çocuk Meclisi” çalışmamızla “Çocuk Dostu Belediye” seçilmemizin arkasında da çok önemli kurumlarımızın katkısı vardır. Bunların başında da TBB ve İstanbul Barosu geliyor. Başta bu hukuk okur yazarlığı eğitim çalışması olmak üzere TBB ve İstanbul Barosu’na hukuki desteklerinden dolayı Bakırköy halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”

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