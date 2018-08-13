Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki

Ryan Babel'in Akhisarspor maçının ardından açıklamalarında BeIN Sports yorumcusu Önder Özen'den tepki geldi.

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta bir gol atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kısa bir konuşma yapan Babel, ''Önemli bir galibiyet. İlk maç çok önemliydi. Artık bir sonraki maça odaklanmalıyız. Performansımın saçımla bir ilgisi var mı? Sanırım öyle...'' sözlerini kullandı.

''TRİP ATIYOR GİBİ...''

BeIN Sports yorumcusu Önder Özen, Babel'in açıklamasından sonra ''Babel, tripli gibi. Trip yapıyor görüntüsü var. Bunu yapacağın yer yayıncı kuruluş değil.'' sözlerini kullandı.