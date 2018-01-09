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Önce sözleşme sonra nikah

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Önce sözleşme sonra nikah
45 yaşındaki Özcan Deniz’in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5.5 aylık hamile.

Posta'nın haberine göre, oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan, oğulları doğmadan önce evlenecek.

120 BİN TL ALIYOR

Özcan Deniz’in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı. Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.

RKEK BEBEKLERİ OLACAK

Kıbrıs’a bir arkadaşının yanına giden Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte görüntülenmişti. Özcan Deniz X Ray’in önüne geldiklerinde görevlinin yanına gidip eşinin hamile olduğunu, cihazdan geçmemesi gerektiğini söylemişti. Erkek bebek bekleyen Feyza Aktan’ın karnı fazla büyümemişti.

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