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Önce Sevdi, Sonra Parçaladı

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Önce Sevdi, Sonra Parçaladı
Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek kabusu oldu. İşte genç kızın son hali...

Arjantin’de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

 

HaberlerDünya Haberleri Sadece bir saniye sonra... Korkunç!
 

Sadece bir saniye sonra... Korkunç!

Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek kabusu oldu. İşte genç kızın son hali...

DHA
• 17 Ocak 2020 - 15:07• Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 - 15:07
 
1

Arjantin’de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

  •  
2

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

  •  
3

Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.

 

HaberlerDünya Haberleri Sadece bir saniye sonra... Korkunç!
 

Sadece bir saniye sonra... Korkunç!

Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek kabusu oldu. İşte genç kızın son hali...

DHA
• 17 Ocak 2020 - 15:07• Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 - 15:07
 
1

Arjantin’de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

  •  
2

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

  •  
3

Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.

  •  
4

Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

 

HaberlerDünya Haberleri Sadece bir saniye sonra... Korkunç!
 

Sadece bir saniye sonra... Korkunç!

Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek kabusu oldu. İşte genç kızın son hali...

DHA
• 17 Ocak 2020 - 15:07• Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 - 15:07
 
1

Arjantin’de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

  •  
2

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

  •  
3

Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.

  •  
4

Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

  •  
5

İşte genç kızın son durumu...

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