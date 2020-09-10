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Önce polis çağırdı, sonra 'Pardon' dedi!

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Önce polis çağırdı, sonra 'Pardon' dedi!
Oyuncu Özgü Kaya, sabaha karşı oturduğu sitenin bahçesinden yüksek sesler duydu, ardından daire kapısının kilidiyle oynandığını fark etti.

Olayın şokuyla emniyeti arayan oyuncu, polis ekibini beklemeden dairesinden kaçıp bir arkadaşının yanına gitti.

Adrese gelen polis memurları, yaptıkları incelemede daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlamadı.

KAMERADAKİ GERÇEK

Kaya, yine de kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra polis merkezine çağrılan Kaya, memurlarla birlikte kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Hırsız sanılan kişinin kendi evine giren komşu olduğu ortaya çıktı.

Yanıldığını belirten oyuncu şikayetini geri aldı. Savcılık ise soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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