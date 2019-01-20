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Önce inkar etti sonra sabaha kadar eğlendi

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Önce inkar etti sonra sabaha kadar eğlendi
'Söz' dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş önceki akşam Etiler'deydi. Rol arkadaşı Genco Özak ve stil danışmanı İlknur Şeref ve arkadaşlarıyla yemek yiyen oyuncunun keyfi yerindeydi

Mekan çıkışında arkadaşlarıyla yemek yemeye geldiğini söyleyen başarılı oyuncu dizinin çekimlerinin başladığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İlknur Şeref ile bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu çıkan aşk haberlerine, “Hayır öyle bir şey yok, olursa sizden saklamam” diyerek cevap verdi.
Tolga Sarıtaş’tan yaklaşık 5 dakika sonra mekandan İlknur Şeref kız arkadaşıyla çıktı.
Muhabirlerin, “Hayırlı olsun ilişkiniz?” sorularına stil danışmanı cevapsız bırakarak arkadaşanın arabasına binerek uzaklaştı. Tolga Sarıtaş ve İlknur Şeref arkadaşlarıyla yemek sonrası Bebek’teki bir mekanda eğlendi.

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