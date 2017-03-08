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Önce elini öptü, sonra tetiği çekti!

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Önce elini öptü, sonra tetiği çekti!
2.5 yaşındaki Alistair’in katili Daimi Akyüz’ü düğününde öldüren koğuş arkadaşı Erdal Tali’nin, “Allah mesut etsin abi” diyerek tebrik ettikten sonra kurşun yağdırdığı ortaya çıktı...

İzmir'de 14 yıl önce, bebek arabasında uyurken maganda kurşunu sonucu yaşamını yitiren 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'un katili Daimi Akyüz'ün, geçen hafta sonu, eski koğuş arkadaşı tarafından Aliağa'daki düğününde öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Eşiyle katıldığı düğündeki saldırıdan yaralı kurtulan Zafer Yıldırım, polise verdiği ifadede olay anını anlattı.

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'PARA BİLE VERMİŞTİK'

Daimi Akyüz'ün, Alistair'i öldürdüğü olay nedeniyle aldığı cezasını 1.5 yıl önce tamamlayıp tahliye olduğunu, ancak başka bir dosyasının infazı gelince, tekrar cezaevine girdiğini ve 15 gün önce bu cezasını tamamlayıp çıktığını belirten Yıldırım, "Erdal Tali de diğer koğuş arkadaşlarıyla birlikte düğüne katılmak için Aliağa'ya gelmişti. Düğün devam ederken hep birlikte sigara içmek için dışarıya çıktık. Sigara bittikten sonra Erdal Tali gidecekti. Bu nedenle Daimi Akyüz'ün elini öpüp, 'Allah mesut etsin, mutluluklar dilerim abi' diyerek tebrik etti. Daimi Akyüz de 'Önümüzdeki hafta gel görüşelim' dedi. Bu sırada Tali, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş edip kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Erdal Tali'ye, durumu iyi olmadığı için Daimi Akyüz de ben de para yardımında bulunmuştuk" dedi.

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5 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olaydan sonra Erdal Tali ile birlikte düğüne gelen Akyüz'ün diğer 5 koğuş arkadaşı da gözaltına alındı. Şüpheliler de polise verdikleri ifadede olayı, "Düğüne hep beraber geldik. Erdal Tali'yi de Seferihisar'dan araçla biz aldık. Aralarında tartışma yaşanmadı. Düğünden ayrılmadan önce hep birlikte sigara içmek için dışarıya çıktık. Erdal Tali ile birlikte Daimi Akyüz'ü tebrik ettik. Hatta Erdal Tali, Daimi Akyüz'ün elini öptü. Ayrılırken bir anda silahı belinden çıkarıp ateş etti" şeklinde anlattı.

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