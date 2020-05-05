Önce Cadde Mağazaları Sonra AVM'ler Açılmalı

Yaşar Çakmak / Güncel

Mağazalar ve AVM'lerin hemen açılması doğru mu?

Sevgili okuyucular, hepinizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihi h nde pandemik bir hastalık olarak ilan ettiği Covid-19 salgını ülkemizde de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı şahıslar ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkmalarının yasaklanması, zaman zaman ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, uluslararası ve ulusal uçuşların yasaklanması, sınırlarımızın kapatılması, şehirler arası ulaşımın kısıtlanması, kimi mahallerin karantinaya alınması, pek çok kamu kurum ve kuruluşuyla özel sektör işletmelerinin, restoran ve kafeterya gibi yerlerin kapatılması, maske kullanılması ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi çok sayı ve çeşitte kamusal tedbir ve kısıtlamalara yol açtı.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu yönetimi tarafından, yasak kapsamında olmayan vatandaşların da çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarının salgınla mücadelede başrol oynadığı her gün tekrarla defaatle açıklamakta, yurttaşlardan evlerinde kalmaları isteniyor.

Bu kamusal tedbirler kapsamında perakende sektöründeki işletmeler mücbir sebepten dolayı çalışanlarının, müşterilerinin, iş ortaklarının ve genel olarak kamunun halk sağlığının korunması, can kayıplarının önlenmesi amacıyla işyerlerini ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.

Test Edilmeli

Önce cadde mağazaları açılmalıdır. Cadde mağazalarıyla beraber nasıl olacağı test edilmeli. Bunun ardından da AVM'ler açılmalıdır.

Mağazaların açılışı için önceliğimiz, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve genel olarak kamunun halk sağlığının korunması olmalıdır.

Bu nedenle ;

· Bilim kurulunun olumlu görüşü,

· Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sonlandırılması,

· Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Sağlık Bakanı tarafından sürekli olarak hatırlatılan sosyal izolasyon tavsiyelerinin sonlandırılması,

· 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının sonlandırılması,

· Şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılması

· Uluslararası uçuşlara başlanması,

gerçekleşmeden mağazalarımızın açılması mümkün değildir.

İçişleri Bakanlığımız Ramazan ayı dönemi için, Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Covid-19 ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceğini bildiren bir kararname yayınlandı.

Ramazan Bayramı öncesinde her kanaldan halka sosyal izolasyon mesajları verilirken gıda ve temel ihtiyaçlar dışında alışveriş yapılacağını pek sanmıyorum.

Açılış sonrasında hayatın normale dönmesinin zaman alacağını hem idrak edebiliyoruz, hem de yurt dışında sureci bizden önce yaşamaya başlayan ülkelerin yaşadıklarına bakarak görebiliriz.

Sürdürülebilir bir perakende sektörü yaratabilmemiz ve ülkemizin, markaları ifa güçlüğüne girdiğinden dolayı kapanan AVM’ler çöplüğüne dönüşmemesi için açılış sonrasında da BMD tavsiyeleri uyarınca;

· 3 ay kirasız dönem,

· Sonrasında 1 yıl ciro kirası,

· Çalışma saatlerinin talep güçlenene kadar kısaltılarak düzenlenmesi,

· Sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini öngören ve mağazasını kapatmak isteyen basiretli tüccarlara/markalara cezai şart uygulamadan çıkış hakkı verilmesi,

şartlarının sağlanması gerekiyor ve bu şartlarda bir uzlaşı sağlanmadan açılış gerçekleştirilmemelidir.