Ömür Varol Nihat Doğan'a fena çaktı!

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programı sonrası Nihat Doğan ile yumruklaşarak programdan ayrılan Ömür Varol Instagram hesabından "zorunlu açıklama" yaptı.

Beyaz TV'nin en çok izlenen programı "Söylemezsem Olmaz"da önceki gün ortalık fena karışmış, programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan yayın sonunda yumruk yumruğa kapışmıştı.

İkili arasında yumrukların savrulduğu, çay bardaklarının uçuştuğu büyük kavgayı, araya giren güvenlik görevlileri ve çalışanlar güçlükle yatıştırmıştı.

Kavganın sebebi programın kadın yorumcusu Bircan İpek'in magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sormasının ardından başlayan tartışmaydı.

Siyasi haberlerde yorum yapmakta zorlanan programın kadın yorumcusu Bircan İpek, magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sordu. Ömür Varol da reytinglerin zirvede olduğunu, kimsenin magazinle ilgilenmediğini zaten yeterince magazin haberi yayınlandığını söyledi.

Tartışmada sesler yükselince bu kez araya Nihat Doğan girdi. Siyasi yorum yapmayı çok sevdiği halde son günlerde "Müsteşar Krizi" nedeniyle köşeye sıkışan Nihat Doğan da daha fazla magazin haberi istediğini söyledi. Ömür Varol da bundan sonra sadece magazin haberleri yayınlanacağını ama bu durumda kendisinin olmayacağını belirtti. Tartışmada sesler iyice yükseldi ve itişmeler yaşandı. İtişme yumruklaşmaya dönüştü. Beyaz TV koridorlarındaki büyük kavgaya güvenlik görevlileri ve çalışanlar müdahale etti.

Bu kavganın ardından Nihat Doğan ve Bircan İpek "Söylemezsem Olmaz" programına devam ederken Ömür Varol ise bu projede çalışmak istemediğini yönetime bildirerek ayrıldı.

Deneyimli televizyoncu kavga ve ayrılık kararının ardından Instagram hesabından "Zorunlu açıklama" yayınladı. Ömür Varol açıklamasında isim vermeden Nihat Doğan'a sert ve ağır göndermeler yaptı.

İşte o açıklama:

KÖPEKLERLE YATAN PİRELERLE UYANIR!

"Herkese selam... Yaşanan tatsız hadisenin ardından bu açıklama zorunlu hale geldi. Aslında sabrın tükendiği, sözün bittiği noktadaydım, bilen biliyor... Televizyonculuk ya da gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerle aynı masada program yapmak ciddi anlamda zorladı. Cehalet de cabası! Profesyonellik gereği idare etmeliydim. Ve lakin bir yere kadar... Nihayetinde etten kemikteniz... Şunu bilmenizi isterim ki; kafam da rahat vicdanım da... Sayın Osman Gökçek'in ısrarlı teklifini, istemeyerek kabul etmiştim. Yorumcuların seçilmesinde dahlim olmadı. Ben sadece en iyi bildiğim işi icraya çalıştım. 8 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla başladığım "Söylemezsem Olmaz"da ciddi izlenme yakaladığımız, malumunuz. Elbette bunda tüm ekibin katkısı var. Kendilerine teşekkür ederim. 171. bölüm şahsım adına final oldu. Tercihimi gitmekten yana kullandım. Zirvede bırakmak güzel... Bu süreçte ilginizi ve desteğinizi hiç eksik etmediniz, sonsuz teşekkür! Bir teşekkür de Sayın Osman Gökçek'e; her daim desteğini hissettirdi, hissettiriyor... Bizi, artık başka projeler bekler... Kaliteli insanlarla kaliteli işler... Ne demişler; köpeklerle yatan pirelerle uyanır. İyi hayatlar, güzel insanlar..."

ÖMÜR VAROL KİMDİR?

Ömür Varol, Türk gazeteci ve sunucu 27 Kasım 1975’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV- Sinema bölümü mezunudur. 1992 yılında TRT İstanbul Haber merkezinde staj yaptı. 1993 yılında Kanal 6'da Bu Sabah adında sabah haberleri programında muhabirlik yaptı. Can Okanar ve Oğuz Haksever'in bulunduğu kadroda çalıştı. 19 yaşındayken editörlüğe terfi etti. 1996 yılında Show TV'de Reha Muhtar'ın Ateş Hattı ekibine katıldı. 3 yıl sonra haber müdürü oldu. 2003 yılında Show TV'den ayrıldı. 2007 yılında Fox TV'ye geçti burada haber müdürlüğüne devam etti. Fox magazin bölümünü hazırlayıp sunan isim oldu. Fox TV yöneticileri reytinglerdeki başarıdan etkilenip prime time'da program yapmasını talep edince ortaya Bizden Kaçmaz adlı magazin programı çıktı. 2011 yılına kadar burada devam etti. Ömür Varol atv'de yayınlanan Elin Oğlu adlı Talk show programını Sinan Çalışkanoğlu ile beraber sundu. Son olarak Nihat Doğan ve Bircan İpek ile birlikte Söylemezsem Olmaz programının modaratörlüğünü üstleniyordu.