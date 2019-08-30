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ÖMÜR KONUYU KAPATTI, AMA DENİZ KAPATMADI!

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ÖMÜR KONUYU KAPATTI, AMA DENİZ KAPATMADI!
Önceki gün İnstagram hesabından yaptığı şort paylaşımıyla, tepkileri üstüne çeken Ömür Gedik'e bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Instagram hesabından gündeme dair paylaşımlarda da bulunan Deniz Akkaya, Ömür Gedik'e sert eleştirilerde bulundu.
Akkaya öncelikli olanları sıraladığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kız çocuklarına yedi yaşına geçince el öptürmezmiş, denizde 7 yaşında kız görse kovması lazımmış, zaten buluğ çağına girmiş kızlarla yüzmezmiş! Tüm demeçleri kız çocukları ne zaman mıncıklanır demeçleri veren bu zihniyetler gazete köşelerinde televizyonlarda yer bulduğu anda utanmadan, yüzü kızarmadan kadınların araba kullanması haramdır diyebilecek kadar şuur yoksunu, İstanbul’un ortasında iki karıları ile oturabilecek kadar korkusuzlar. Medeni kanun herkese işlemiyor belli ki! Kadın araba kullanamaz, kadın mektebe gitmez, kadın dükkan açamaz diyor bu örümcek kafalar, erkekler kadınlar ayrı okusun diyor bu zihniyetler, kadından memur olmaz kadın yalnız başına taksiye binemez diyor bu sapıklar. Sokakta evlerde bu cahiliye ortamından güç alan adamlar, kadınları doğruyor, çocukları taciz edip, düğünlerde gelenek görenek adı altında civ civ çıkarma oyunu denen çocuk tacizine toplu haline utanmadan arlanmadan katılıyor.
Hal böyle olunca yıllarca ülkenin en büyük gazetesinde kalem sallayan bir kadın, ortam yangın yeri iken YİNE KADINI HEDEF ALIYOR! ŞORT MUHABBETİ YAPIYOR! Yahu siz yangIına körükle giden, kadın düşmanı kadıncıklarsınız! Burası Türkiye Cumhuriyeti burası özgürlükler ülkesi burası demokrasinin beşiği! Beğenmeyen varsa, yallah şeriatla yönetilen ülkelerde bir adamın 4’üncü karısı olmaya! O kadar gözünü rahatsız eden şeyleri yazacak isen önce kadın gördü mü pantolonun içini karıştıran, kızlarımızı gözleri ile taciz eden, metrobüste kadınların üzerine boşalan sapıkları konuş yada burnuna kıllardan yol bulursa parmağını boğumuna kadar sokup karıştıran, yerlere tüküren adamları konuş! Ben sokakta mahrem yerleri ile oynayan yada yere tüküren, ya da tavukları kedileri köpekleri taciz eden kadına denk gelmiyorum çünkü… Ülkede her şey medeni seviyeye gelsin sen son gözünü kadınlara dik!"

 

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