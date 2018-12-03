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Ömür Gedik'ten Okan Bayülgen'in cinsel ilişki diyetine destek

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Ömür Gedik'ten Okan Bayülgen'in cinsel ilişki diyetine destek
Şarkıcı ve köşe yazarı Ömür Gedik, cinsel ilişkiye girmenin zararlı olduğunu iddia eden komedyen Okan Bayülgen’e hak verdi.

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, ‘bütün kötülüklerin anasının cinsellik olduğu’ görüşünü dile getirirken “Tamamen bıraktım ve çok rahatım” demişti.

Bayülgen, Posta gazetesinden Oya Çınar ile yaptığı söyleşide “Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart” demişti.

Bayülgen’in ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter’dan destek çıkan Ömür Gedik, şöyle yazdı:

“Seks zararlı diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama pratikte kendisine katılmıyorum…"

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