ÖMÜR GEDİK'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası gündeme gelen Gedik'e bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var" diyen Gedik'e yanıt veren bir sosyal medya kulanıcısı "Aldığınız eğitmde haddinizi bilmek yok sanırım" dedi.

Hemen her gün 'namus' bahanesiyle kadın cinayetlerinin yaşandığı Türkiye'de Hürriyet yazarı Ömür Gedik, AVM'deki kadınların şort boyunun ayıp sınırının aştığını söyledi.

"İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda… Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar…" şeklinde paylaşım Gedik'e bu sözleri nedeniyle tepki yağdı.