ÖMÜR GEDİK, SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!

Ömür Gedik, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" diye attığı tweete gösterilen tepkilerin ardından geri adım atarak hatasını kabul etti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ömür Gedik bugün yeni bir açıklama yaptı ve "Fikrimi dile getiriş biçimimin doğru olmadığını kabul ediyorum" ifadesinde bulunarak 'Kusura bakmayın' dedi.