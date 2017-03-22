Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti tüm tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda keşif yapılmasına karar verdi.
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Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi.
Etiketler: Ömer Halisdemir
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