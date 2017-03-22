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Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi.

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Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi.
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ara karar açıklandı...

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti tüm tahliye taleplerini reddetti. Mahkeme ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda keşif yapılmasına karar verdi. 

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