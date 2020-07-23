Ömer çelik'ten Macron’un sözlerine sert yanıt!

Türk yetkililer, Fransa'nın iddiasını "mesnetsiz" olarak nitelendirmiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Burada bizim gemilerimizi Libya'ya bir şey mi götürüyor diye yoklamaya çalışıyorlar. Bizim de orada gemilerimiz var. Sen NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın" demişti. NATO konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.