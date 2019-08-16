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ÖLÜMÜ DE YALNIZ OLDU!

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ÖLÜMÜ DE YALNIZ OLDU!
İstanbul Kadıköy’de bir evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; 5 ay önce öldüğü tahmin edilen şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi, Şam Fıstığı Sokak’ta yer alan dört katlı binanın üçüncü katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin kapıyı çilingir yardımıyla açması sonucu ekipler, bir süredir kendisinden haber alınamayan Teoman Beysan'ın (69) çürümüş cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Beysan'ın 5 aya yakın bir zaman önce yaşamını yitirdiği belirlenirken dairenin her tarafında olan takvim yaprakları Beysan'ın ne zaman yaşamını yitirdiğine yönelik ipucu verdi. En son 12 Nisan tarihindeki takvim yaprağını koparıldığı görülürken, Beysan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra netleşecek. Olay yerine gelen savcı dairede incelemeler yaparken çevredeki vatandaşlar Beysan'ın 6 yıl önce annesini kaybettiği ve yalnız yaşadığını söyledi. Beysan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken daire polis ekiplerince mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

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