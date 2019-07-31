ÖLÜM NEDENİNİ KENDİ SÖYLEDİ!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki doktor Asım Başar Kocaoğlu'nun ölümünün "intihar" değil "düşme" olduğu ortaya çıktı.

Sacitaslan'ın haberine göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki doktor Asım Başar Kocaoğlu'nun ölümünün 'intihar' değil 'düşme' olduğu ortaya çıktı.