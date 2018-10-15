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Olmadı İsmail Küçükkaya Kardeş!

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Olmadı İsmail Küçükkaya Kardeş!
Uğur Güneri yazdı...

Hemen her sabah Küçükkaya'nın Çalar Saati'ni izlerim...Elbette kusursuz değil, ama beğenerek izliyorum. Diğerlerinden daha güzel... Neyse... Bu sabah kitapları tanıttığı bölümde Bir şiir kitabından bir dize okudu ve " Yazarı Nihat Ziyalan Meksika'da yaşıyormuş. Yeşilçam'da oyuncuymuş, krize girince bırakmış." dedi. Hepsi bu, 20-25 saniye sürdü ya da sürmedi...
Şimdiii... 

Küçükkaya kardeş. Anlatımından hiç duymadığın belli Nihat Ziyalan'ı... 
Bizim kuşak onu filmlerinden, özellikle de Yılmaz Güney'in filmlerinden çok iyi tanır...Kulakları çınlasın genellikle kötü rollere çıkardı... Kadir İnanır, Kartal Tibet, Tarık Akan gibi bütün starlarla oynadı...
Peki ya ötesi... İnan ki ben de pek bilmiyordum... Ama sen kitabından bahsedince, içimden çıkmayan gazeteci dürtüsüyle " Aaa yıllardır nerelerdeymiş" diyerek kısa bir araştırma yaptım...
1967'de Bana Kurşun İşlemez ile başlayan sinema hayatını 1974 yılında Yazık Oldu Yarınlara ile noktalarken 150'ye yakın film bırakmış arkasında...

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