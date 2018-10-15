Olmadı İsmail Küçükkaya Kardeş!

Uğur Güneri / Yazar

Hemen her sabah Küçükkaya'nın Çalar Saati'ni izlerim...Elbette kusursuz değil, ama beğenerek izliyorum. Diğerlerinden daha güzel... Neyse... Bu sabah kitapları tanıttığı bölümde Bir şiir kitabından bir dize okudu ve " Yazarı Nihat Ziyalan Meksika'da yaşıyormuş. Yeşilçam'da oyuncuymuş, krize girince bırakmış." dedi. Hepsi bu, 20-25 saniye sürdü ya da sürmedi...

Şimdiii...

Küçükkaya kardeş. Anlatımından hiç duymadığın belli Nihat Ziyalan'ı...

Bizim kuşak onu filmlerinden, özellikle de Yılmaz Güney'in filmlerinden çok iyi tanır...Kulakları çınlasın genellikle kötü rollere çıkardı... Kadir İnanır, Kartal Tibet, Tarık Akan gibi bütün starlarla oynadı...

Peki ya ötesi... İnan ki ben de pek bilmiyordum... Ama sen kitabından bahsedince, içimden çıkmayan gazeteci dürtüsüyle " Aaa yıllardır nerelerdeymiş" diyerek kısa bir araştırma yaptım...

1967'de Bana Kurşun İşlemez ile başlayan sinema hayatını 1974 yılında Yazık Oldu Yarınlara ile noktalarken 150'ye yakın film bırakmış arkasında...

Şimdi gelelim madalyonun öteki yüzüne, yani edebiyatçı kişiliğine...

ŞİİR KİTAPLARI:Asık Yüzlünün Biri, Güvercin Uçuşu, Avustralya'dan şiir

ÖYKÜLERİ: Kısa Pantalonlu Sevda, Severim Pazartesileri (Ünlü şair Ülkü Tamer Ziyalan'ın bu öyküsünü göklere çıkaran bir yazı yazmış)

ROMANLARI: Güneşle Damgalı, Menekşeli Konak...

80 yaşındaki sanatçı 1980 yılında Avustralya'ya göç etmiş...

Küçükkaya kardeş,

"Yeşilçamda oyuncuymuş" diyerek geçiştirmene üzüldüm Yeşilçam kuşağıyla büyüyen biri olarak...İlle star mı olmalı yani...

İkincisi, bir gazeteci olarak, "Vay canına şiir kitabı varmış" diyerek asistanlarına " Bir araştırın bakalım" demen gerekmez miydi?

Ve üç... Madem sinema oyuncusu... Ondan söz ederken bir filminden 10 saniye göstersen-mesela Yılaz Güney ile oynadığı Bana Kurşun İşlemez- daha iyi olmaz mıydı?

Ve bütün bunlar için sadece " Bir araştırırn bakalım" talimatın yeterliydi...

Sen çok daha iyi biliyorsun ki, haber içinde bilgi vermek de çok önemli...

Kal sağlıcakla....