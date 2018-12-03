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Olmadı Demet!

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Olmadı Demet!
Yaşar Çakmak yazdı

Ben Demet Akalın'ı yıllardır tanırım çok zorluklar çekerek istediği yerlere gelmiş kin tutmayan, küsen arkadaşlarıyla çok çabuk barışan birisi. Şimde eski eşi Okan ile barışmalarını da duydum çok sevindim hatta. Geçtiğimiz gece yakın dostlarına evinde yemek vererek barışmalarını kutlamışlar.

Hatta geçenlerde Meral Kaplan'ın evine haciz gönderen Seçkin Piriler'e kızarak hemen Meral'in borcunu ödeyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.

AMA OLMADI DEMET!

Engelliler haftası nedeniyle kendisinin yeni cep telefonunu öğrendim iki kez mesaj attım çünkü benim engelli bir oğlum olduğu için duyarlı bir baba olarak. Onlara bütün etkinliklerden destek vermeye çalışan bir gazeteciyim. Kendisini iki kez aradım, mesaj attım dönmedi. Daha sonra menajeri Özgür Aras döndü,  Yaşar abi Demet yurt dışında diyerek yine yalan söyleyerek işi olmayanlara çok rahat yalan söyleyen menfaati için her şeyi yapan bir menajer.

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