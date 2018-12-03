Olmadı Demet!

Yaşar Çakmak / Güncel

Ben Demet Akalın'ı yıllardır tanırım çok zorluklar çekerek istediği yerlere gelmiş kin tutmayan, küsen arkadaşlarıyla çok çabuk barışan birisi. Şimde eski eşi Okan ile barışmalarını da duydum çok sevindim hatta. Geçtiğimiz gece yakın dostlarına evinde yemek vererek barışmalarını kutlamışlar.

Hatta geçenlerde Meral Kaplan'ın evine haciz gönderen Seçkin Piriler'e kızarak hemen Meral'in borcunu ödeyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.

AMA OLMADI DEMET!

Engelliler haftası nedeniyle kendisinin yeni cep telefonunu öğrendim iki kez mesaj attım çünkü benim engelli bir oğlum olduğu için duyarlı bir baba olarak. Onlara bütün etkinliklerden destek vermeye çalışan bir gazeteciyim. Kendisini iki kez aradım, mesaj attım dönmedi. Daha sonra menajeri Özgür Aras döndü, Yaşar abi Demet yurt dışında diyerek yine yalan söyleyerek işi olmayanlara çok rahat yalan söyleyen menfaati için her şeyi yapan bir menajer.

Halbuki, Demet İstanbul'da. Hatta Meral Kaplan'ın evine gelen icradan dolayı yardıma koştuğunu biliyorum. Yani Demet Akalın'ın İstanbul'da olduğunu biliyorum neyse dönmediler. Engelli kardeşlerin düzenlediği ödül törenine katılmadılar.

BRAVO ÖZLEM

Özlem Yıldız bir telefonumuza tabiki diyerek, işleri olmasına rağmen İstanbul'un bir ucundan bir ucuna koşarak gelip engelli kardeşlerinin etkinliğine katılarak onlarla birlikte iki saat sohbet edip tenis oynadı. Büyük beğeni toplayan Yıldız'a engelliler tek tek öperek teşekkür ettiler. İşte böyle duyarlı olmak lazım, Demet Hanım ölümlü dünya yarın ne olacağımız belli olmayan bir dünya...