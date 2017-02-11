Öldürüp iple direğe astılar...

Burdur'un Çeltikçi İlçesi'ne bağlı Bağsaray Beldesi'nde ateşli silahla öldürüldüğü anlaşılan tilki leşi, belde girişindeki elektrik direğine iple bacağından asıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Yıldırım, dün bir görev için gittiği Çeltikçi İlçesi'ne bağlı Bağsaray Beldesi girişindeki elektrik direğine bacağından asılı tilki leşi gördü. Yıldırım, ateşli silahla vurularak öldürülen hayvanla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilki leşini direkten indirerek kuduz virüsü olup olmadığının incelenmesi için Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi.

Olayı vahşet olarak değerlendiren Prof. Dr. Yakup Yıldırım, "Bir görev için geldiğimiz bölgede bu durumla karşılaştık. Tamamen bir vahşet, ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm gerçekleştiğini ilk yaptığımız muayenede tespit ettik. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Arkadaşlar geldi, hayvan leşini Konya'ya gönderdi" dedi.