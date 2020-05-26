Öldürülmeden Önce Şikayet Etmiş

Muğla'da milli boksör olan sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın 2 hafta önce erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğu, bir gün sonra ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Muğla'da milli boksör tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. 25 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz pazar günü erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu ile tartıştı. Milli boksör olan 26 yaşındaki Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ Zeynep Şenpınar'ın, 2 hafta önce Kemaloğlu'dan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ Genç kızın, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği belirlendi. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan genç kız, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi.