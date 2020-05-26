  • BIST 103.024
  • Altın 375,444
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAFlaş... Gaziantep'te 'Geçmiş Olsun' Karantinası!

Öldürülmeden Önce Şikayet Etmiş

»
Öldürülmeden Önce Şikayet Etmiş
Muğla'da milli boksör olan sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın 2 hafta önce erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğu, bir gün sonra ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Muğla'da milli boksör tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

25 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz pazar günü erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu ile tartıştı. Milli boksör olan 26 yaşındaki Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Zeynep Şenpınar'ın, 2 hafta önce Kemaloğlu'dan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Genç kızın, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği belirlendi.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan genç kız, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yaz Dostum!25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:13
  • Çin'den Umut Verici Aşı Açıklaması25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:56
  • Kaçak Yapıların Hepsini Tespit Ettik Yıkacağız25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:28
  • Flaş... Flaş... Çin Tekrar Başa Döndü: 51 Yeni Vaka25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:24
  • Kömürcü ile Nişanlılığımız Aylar Öncesinde Sona Ermiştir25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:55
  • Yaz Dostum!25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:19
  • Rusya'dan Kritik Sayılar Gelmeye Devam Ediyor24 Mayıs 2020 Pazar 13:06
  • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir24 Mayıs 2020 Pazar 12:30
  • Flaş... Flaş... O Kentte 35 Gün Sonra Vaka Görüldü!24 Mayıs 2020 Pazar 12:23
  • Bilim Kurulu Üyesi 11 Haziran'a Dikkat Çekti24 Mayıs 2020 Pazar 11:31
    • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir
    • Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!
    • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim