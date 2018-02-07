Öldürülen Terörist Sayısı 999!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Kilis ve Hatay'ın sınır karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri gece boyunca vuruldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes bölgesindeki terör hedefleri akşam saatlerinden gece yarısına kadar bombalandı. Obüs ve tank atışlarıyla vurulan terör örgütlerinin mevzileri yerle bir edildi. Top atış sesleri Reyhanlı ilçe merkezinden de duyuldu.

Harekât kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO unsurları Afrin'e doğru ilerledikçe, operasyon da sınırdan çıplak gözle artık görünmüyor. Zayiat vermemek için Afrin'e adım adım ilerleyen askerler, teröristlerin mayın ve bubi tuzaklarını temizleyerek güvenli yol açıyor. Zaman zaman teröristlerle çatışmalar da yaşanıyor.

Diğer taraftan, harekâta katılan Mehmetçiklere ve ÖSO unsurlarına yurdun dört bir yanından da destek için bal, küçükbaş hayvan, peynir, su, yöresel yiyecekler ile soğuktan korunmaları için bere, atkı gibi giyim malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Kilis ve Hatay bölgesinden de Afrin'e ilerleyen birliklere lojistik sevkiyat da sürüyor.

999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yapılan açıklamada 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 7 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

EMEKLİ ASTSUBAYLAR KİLİS'E GİDİYOR

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye ve Kadirli Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için Kilis'e gitti.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, araçlarla yola çıkarak, ülkeye yönelik her türlü terör kınamak, terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekâtını desteklemek ve terörü lanetlemek için Kilis Recep Tayyip Erdoğan Meydanında, diğer illerden gelen dernek üyeleri ile bir araya gelecekler. TEMAD Genel Başkanlığı'nca düzenlenen organizasyon kapsamında, ayrıca Kilis İl Müftülüğü öncülüğünde şehitler için mevlit okutulacak. TEMAD Osmaniye İl Başkanı Şenel Yıldız, harekat bölgesini yakın olduğu için Osmaniye, Adana, Mersin ve Gaziantep İl Başkanlıkları ile Kadirli, Dörtyol ve İskenderun İlçe Başkanlığı üyelerinin katılımları ile bu törenin gerçekleştirileceğini söyledi. TEMAD Kadirli İlçe Başkanı Emekli Astsubay Ali Ava ise bu ülkenin bekası için canını seve seve veren Türk askerine, bir nebze de olsa destek olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.