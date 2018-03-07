'Öldüren İçki' Baskını!

Polis, İstanbul'da sosyetenin de uğrak mekanı olan Etiler'deki gece kulübüne 'alkol baskını' yaptı.

Ünlülerin ve sosyete dünyasının uğrak yeri olan Etiler'deki gece kulüplerine hafta sonu polis ekipleri belediye görevlileriyle birlikte şok baskınlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda Nispetiye Caddesi üzerindeki sokaklarda bulunan eğlence mekanları tek tek incelendi.

Polis ekipleri C. isimli gece kulübünde de araştırma yaptı. Aramalarda, sahte olduğu öne sürülen 50 şişe sahte viski ve şampanya ele geçirildi. Polis içeride arama yaparken, sahte içkilerden habersiz müşteriler peş peşe şampanya patlatırken, işletme sahibinin, Emniyet birimlerine tepki gösterdiği öğrenildi. İşletme Sahibi C.Ç., İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ÖLDÜREN İÇKİ

İddiaya göre, gece kulübünde 500 liraya satılan sahte içkiler, şebekeler tarafından 5 lira ile 25 lira arasında fiyatlara satılıyor.

Yapılan çalışmayla insan hayatının hiçe sayıldığı ve merdivenaltı imalathanelerde üretildiği öne sürülen içkilerle ilgili işyerine işlem yapılacağı da öğrenildi. Uzmanlar sağlıksız koşullar yanında, sahte içkilerde kullanılabilen metil alkolün ölüme sebep olduğunu belirtti.

İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan işyeri sahibi C.Ç., Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.