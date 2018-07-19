  • BIST 92.896
  • Altın 188,749
  • Dolar 4,8250
  • Euro 5,6009
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKıbrıs açıklarında facia!

Olaylı maçın cezası belli oldu

»
Olaylı maçın cezası belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 Dünya Kupası elemelerinde oynanan Filipinler-Avustralya karşılaşmasındaki kavga nedeniyle 13 oyuncuya, bir ile 6 maç arasında değişen men cezaları verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'daki 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu mücadelesinde saha içinde yaşanan kavgaya ilişkin disiplin soruşturması tamamlandı. FIBA Disiplin Kurulu, Filipinler'den 10 basketbolcu ve 2 antrenör, Avustralya'dan ise 3 basketbolcuya değişen sürelerde men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Filipinler Milli Takımı Başantrenörü Vincent Reyes 1, yardımcısı Joseph Uichico 3, oyunculardan Calvin Abueva 6, Roger Pogoy, Carl Cruz, Jio Jalalon 5'er, Terence Romeo, Jayson Castro William, Andray Blatche, Jeth Rosario 3'er, Japeth Aguilar ve Matthew Wright birer maç men cezası aldı.

Avustralyalı oyunculardan Daniel Kickert 5, Thon Maker 3 ve Chris Goulding 1 maçlığına men edildi.

Ayrıca Filipinler Basketbol Federasyonuna, 2'si üç yıl ertelemeli, 3 karşılaşma seyircisiz oynama ve 250 bin İsviçre frangı para cezası, Avustralya Basketbol Federasyonuna da 100 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emre Belözoğlu resmen duyurdu!18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:28
  • Tanzanya Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:11
  • Klopp'tan Mesut ve İlkay'a destek18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:59
  • Panama'da Gomez dönemi sona erdi18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
  • Zico 16 yıl sonra Japonya'ya geri döndü18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:41
  • Matt Tiby Büyükçekmece'de18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:37
  • Adana Demirspor'dan bir transfer daha18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:21
  • Comolli: "100'den fazla oyuncu takip ediyoruz"18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:13
  • Olcay Şahan, Mesut ve İlkay'a sahip çıktı18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:11
  • Ankaragücü'nden stat açıklaması17 Temmuz 2018 Salı 17:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim